قام صندوق الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة واليونسيف وبرنامج الغداء العالمي، بتوفير حقائب صحية نسائية لـ300 عائلة نازحة من مرزق إلى سبها.

ويأتي ذلك كجزء من آلية الاستجابة السريعة من قبل الأمم المتحدة وتلبيةً لاحتياجات النساء و الفتيات الخاصة، كما تضمنت هذه المساعدات الإنسانية مواد غذائية وغير غذائية.

