عضو مجلس النواب عن مدينة جالو وإجخرة في زيارة لمقر اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بـجالو

جالو 11 سبتمبر 2019 (وال)-قام عضو مجلس النواب عن مدينة جالو وإجخرة السيد حمد ماقيق بزيارة لمقر اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بمدينه جالو؛ لتقديم الشكر لمنتسبي فرع جالو لما حققه من نجاح في إعادة تفعيل نشاط اللجنة بعد فترة ركود طويلة.

كما قامت اللجنة الوطنية باستضافة اجتماع فروع اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بالمنطقة الشرقية بمجهود ذاتي والعمل التطوعي، واختيار الفرع لقيادة المنطقة وكذلك مقرًا لإدارة المنطقة الشرقية باللجنة.

هذا ويستمر فرع اللجنة في تقديم خدماته بدون كلل أو ملل، لاسيما مجهوداتها الجبارة في حملة صيانة الحفر بالطريق الرئيسي الرابط بين جالو وإجدابيا والتي يبلغ مسافتها 250 كيلومتر بالإضافة إلى الحملات الداخلية، للمساهمة في تقليل الخطورة وإنقاذ أرواح تزهق كل يوم بسبب رداءة الطريق.

كما شارك الفرع في الاحتفال باليوم العالمي للتّطوع، برعاية جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن الفرع يستعد لتنفيذ العديد من البرامج والمناشط من أهمها الاستعداد لانطلاق حملات التشجير، بالتعاون مع وزارة الزراعة بالحكومة الليبية. (وال – جالو) رس

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