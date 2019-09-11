عقد الاجتماع الأول لمديري فروع جمعية الهلال الأحمر الليبي

عقد بمقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي الاجتماع الأول لمديري فروع جمعية الهلال الأحمر الليبي، بعد صدور القانون رقم اثنين لسنة ألفين وتسع عشرة .

حيث حضر الاجتماع رئيس الجمعية العمومية ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق لها، كما شارك أيضا مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عبر شبكة الاتصالات المرئية .

هذا وأكد الأمين العام على أهمية الحفاظ على وحدة الجمعية ودورها المساند للسلطات المحلية، ودور الأمانة العامة في دعم وتعزيز قدرات الفروع والمتطوعين.

من جانبهم قدم مديرو الإدارات والمكاتب تقارير العمل لعام ألفين وثمانية عشر، والنصف الأول لعام ألفين وتسعة عشر، عبر عروض مرئية وتقارير وزعت وفتح المجال للاستفسار عن العمل، حيث أكدوا في بيانهم الختامي على وحدة الجمعية وتماسكها.

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