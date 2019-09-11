ميركل تحذر من تأثير الأوضاع الليبية على المنطقة الأفريقية

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من تأثير تدهور الأوضاع الليبية على زعزعة الاستقرار أفريقيا بأسرها.

وأوضحت ميركل في أمام البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا، قائلة”هناك وضع يتطور في ليبيا وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا.. ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها”.

وأضافت “إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا فإن استقرار المنطقة الأفريقية بأسرها سيتزعزع”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا