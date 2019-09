المتوسط:

أفاد المركز الإعلامي لبلدية زلطن، بأنه تمَّ افتتاح صباح يوم الأربعاء الموافق 2019.9.11، محطات الوقود لتزويد سيارات المواطنين بالبنزين وهم محطة (الجنوبية ) ومحطة (البحيرة ) ومحطة (كوكب الشرق).

