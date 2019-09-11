التفاصيل الكاملة لزيارة عقيلة إلى مطار الأبرق الدولي

قام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، بزيارة إلى مطار الأبرق الدولي.

وأوضح مدير مكتب العلاقات والإعلام بمصلحة المطارات، أحمد الرطيل، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن عقيلة التقى خلال الزيارة مع حكماء وأعيان وعميد بلدية الأبرق ورئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي، ومدير عام مطار الأبرق أبوبكر بدر، لمناقشة عدد من الملفات من بينها احتياجات بلدية الأبرق وسبل تفعيل وفتح مطار الأبرق أمام الرحلات الجوية.

وأضاف الرطيل، أنه تم أيضا مناقشة مشروع صيانة أجهزة التفتيش الأمني ومنظومة المراقبة ومعدات الأمن والسلامة بالمطار، وبعض المشاريع المقترحة مثل تنفيذ مبنى إداري بالمطار وصالة كبار الزوار VIP، حيث تم الاتفاق على إحالة كل الإجراءات إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومن ثم إحالتها لرئيس الوزراء، إضافة إلى التطرق لمشاكل المطارات بشكل عام، حيث سيتم وضع خطة عمل لحل كل المختنقات بالمطارات لتسيير الرحلات الجوية بين المطارات لرفع المعاناة عن الأهالي.

وأكد الرطيل، أن عقيلة في ختام اللقاءات دعا إلى عقد اجتماع في القريب العاجل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بشأن تشغيل مطار الأبرق الدولي.

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