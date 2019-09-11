«داخلية الوفاق» تعلق قرار «القيادة العامة» بنقل ضباط وأفراد شرطة إلى القوات المسلحة

انتقدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، قرار القائد العام لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة المشير خليفة حفتر بنقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إلى القوات المسلحة، معتبرة أنه «إجراء لتوريط أفراد من الأمن في أعمال عسكرية هي ليست من اختصاصاتهم ولا من تكوينهم وتدريبهم».

ورأت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، أن «القرار جاء بعد فقدان قوات القيادة العامة لعدد كبير من عسكريين متطوعين في القتال بحرب طرابلس»، مؤكدة أن القرار يخالف القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن هيئة الشرطة الذي نص على أن الهيئة جهة مدنية مهمتها الحفاظ على الأمن والنظام العام».

ودعت الوزارة، «رجال الشرطة الانتباه واليقظة من الزج بهم في هذه الأعمال».

حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة

وقالت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء أمس، إن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أصدر القرار رقم 381، بشأن نقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إلى القوات المسلحة.

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