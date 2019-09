المتوسط:

أكد المكتب الإعلامي لبلدية شحات، بأنه يتم حاليًا توزيع أسطوانات الغاز بمستودع الهرام على المواطنين وتحديدًا عند مدخل بلدية شحات.

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية شحات، إلى أنَّ هذا يتم مع اللجنة المكلفة بمتابعة المستودعات ومحطات الوقود.

