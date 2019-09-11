شكري: يجب النأي بليبيا عن فوضى الميليشيات والاستقواء بأطراف خارجية

ليبيا – شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء بالقاهرة في اجتماع الدورة العادية رقم 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي تناول مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة العربية.

شكري قال في كلمة له بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إن هناك حاجة لإنجاز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا وتوحيد كافة المؤسسات الوطنية. ونوّه إلى ضرورة النأي بليبيا عن فوضى الميليشيات ومنطق المصالح الضيقة والاستقواء بأطراف خارجية.

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