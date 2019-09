اجتماع مدير مكتب تمكين المرأة مع أعضاء هيئة أبحاث العلوم التطبيقية

المتوسط:

اجتمعت مدير مكتب دعم وتمكين المرأة ( أمال المالطي ) يوم أمس الثلاثاء بمقر المكتب بالوزارة مع المندوبات التابعين لها بهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وجامعتي طرابلس والزاوية وبحضور رئيسات الأقسام بالمكتب، وذلك لمناقشة تقارير العمل وأعمالهم المنجزة خلال العام 2019 وطرح المقترحات المقدمة والتعرف عليها من حيت الاهداف والرؤية والخطة الزمنية لتنفيذ .

وتناقشوا حول المقترح الذي تقدمت به مندوبة مكتب الدعم وتمكين المرأة بجامعة الزاوية فايزة والي الذي يضمن تحقيق اهداف المرأة وتمكينها وتعزيز دورها التنموي والاقتصادي والوظيفي .

وتطرقوا إلى الأبحاث التي يجب ان تكون ضمن خطة عمل المكتب والتي تشمل كل قضايا المرأة في قطاع التعليم .

وطالبوا بضرورة دعم وزارة التعليم إلى هذه المكاتب التي استحدثت مؤاخرا ضمن هيكلية الوزارة .

