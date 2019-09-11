الشويهدي: لن نقبل أي تفاوض مع حفتر.. وسلامة ليس مبعوثاً نزيهاً

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع جلال الشويهدي إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ليس مبعوثا نزيها وإنما هو منحاز لطرف معين ويريد تطبيق سياسات دول معينة.

الشويهدي رأى في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أن سلامة شخص مراوغ ولا توجد أي ثقة في تصريحاته ويحاول أن يخلط الأوراق،حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه يعتمد على الأطراف الدولية لحل الأزمة الليبية أكثر من الأطراف الداخلية وهذا شيء مستحيل.

ولفت الشويهدي أن مسلحي الوفاق الذين أعتبر بأنهم يحاربون ما وصفه بـ”عدوان حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) منذ أبريل الماضي لم ولن يقبل أي تفاوض مع حفتر، متسائلاً :”عن أي تفاوض وجلوس إلى طاولة الحوار يتحدث عنها سلامة وعدوان حفتر سبب في قتل الكثير وجرح أكثر ونزوح الآلآف والخراب والدمار؟ “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية