ورشة حول سير العمل بإدارة التقاعد العسكري بالمرج

عقد بمكتب الخدمات الضمانية بمدينة المرج لقاء ناقش سير العمل بإدارة التقاعد العسكري والأقسام المناظرة له، برعاية إدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء، وإدارة التقاعد العسكري.

وطرح اللقاء الذي استمر يومين ورقات بحثية متعلقة بتحديد المفاهيم الأساسية للتقاعد العسكري، وإجراءات ربط المعاشات والمكافآت العسكرية، وضم الخدمة للعسكريين.

ويهدف اللقاء الذي عقد بحضور مديري إدارات التقاعد العسكري بفروع بنغازي ودرنة والبيضاء والكفرة والمرج، إلى نشر ثقافة الجودة والبدء في إدارة العمليات، لتقديم خدمات وفق معايير متقدمة، وتقويم مواطن الخلل.

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