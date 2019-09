«الأحوال المدنية» تنفي إيقاف العمل بمنظومة السجل المدني الأبيار

المتوسط

قال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي، إن منظومة السجل المدني الابيار تعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أي مشاكل بخصوصها، ولم تعطي التعليمات بإيقافها بحسب ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف مدير الفرع، أن رئيس المنظومة المكلف المهندس سامي البدري من فترة متواجد بصورة يومية داخل السجل المدني الأبيار، ويقدم الخدمات للمواطنين إلى حين تكليف موظف بتولي المنظومة.

وأكد العقيد اسامة الدرسي أن إدارة الفرع تقدم كافة الخدمات للمواطنين، ولم تقم يوما بإيقاف أو تعطيل إجراءات المواطنين في كافة الفروع، وأنها مؤسسة أنشئت لخدمة الوطن والمواطن.

من جهته، قال رئيس قسم التوثيق والمعلومات بالفرع، إن كل الاخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإغلاق منظومة سحب الشهادات هي أخبار غير صحيحة، مشيرا إلى أن رئيس المنظومة سامي البدري يملك كافة الصلاحيات للتعديل والإضافة وسحب الشهادات وإجراء أي شيء يخص عمله وهو متواجد داخل مكتبه بالسجل المدني الابيار.

