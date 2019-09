المتوسط:

تعهد وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الدكتور عادل الزايدي، بحل كافة مشاكل بلديتي هرواة وسبها، لافتا إلى أن المشكلات المتعلقة بالأمور النقدية سيتم عرضها على رئيس الحكومة المؤقتة لحلها من خلال مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك في اجتماع عقد أمس الثلاثاء بمقر ديوان بلدية بنغازي، مع وفد من حكماء وأعياء بلدية هراوة وممثلين عن بلدية سبها، لمناقشة المشاكل التي تمر بها البلديتين ووضع آلية لتذليل الصعوبات والمختنقات المتمثلة في عدم توفر السيولة المالية ومشكلة النظافة بالبلدية.

وأكد الزايدي على ضرورة حل المختنقات التي تمر بها بلديتي هراوة وسبها ، مشيراً إلى أن بلدية هراوة تعتبر منطقة ذات خصوصية كونها تقع في مرمى النيران، وأنه سيتم دعم بلدية هراوة بخدمات النظافة من خلال الاتفاق مع شركة نظافة من داخل المدينة .

وخلال اللقاء تحدث وفد بلدية هراوة عن أهم مشاكل البلدية المتمثلة في نقص السيولة النقدية، وانعدام خدمات أعمال النظافة، بالإضافة إلى نقص سيارات رش المبيدات والاحتياج لها نظراً لانتشار البعوض بكميات هائلة بالمدينة، مشيرا إلى استعداد البلدية لتقديم المساعدات التي قد تحتاجها شركة النظافة لتأدية عملها.

من جهته، قام عميد بلدية سبها بعرض مشكلة البلدية من نقص السيولة النقدية وعدم توفر غاز الطهي، إضافة إلى بعض المشاكل الأخرى التي تواجه البلدية.

The post وزير «محلي المؤقتة» يتعهد بحل مشاكل بلديتي سبها وهرواة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية