رغم نفى البعثة الأممية.. الرعيض يعيد تدوير تصريح محرف للمبعوث الأممي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن تصريح المنسوب لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لليبيا غسان سلامة بخصوص اشتراط “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الحصول على مناصب معينة لإيقاف الحرب هو تأكيد على نجاح صدّ ما وصفه بـ”العدوان” وهزيمة عناصره في أغلب محاور القتال، حسب زعمه.

الرعيض أوضح في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أن باب الحوار مفتوح أمام كل السياسيين الليبيين للوصول بالبلاد إلى بر الأمان لكن الحوار مع حفتر لن يحدث أبداً بعد أن تبين للجميع أنه يسعى وراء مصلحته الشخصية،على حد قوله.

وأضاف :”مطالب حفتر لإيقاف الحرب شرط الحصول على مناصب تكشف أكاذيبه وتناقضاته في الشعارات التي رفعها مطلع أبريل الماضي فبعد ان جاء لطرابلس لتحريرها من الإرهاب بات مستعداً لإيقاف الحرب فيها مقابل عدة مناصب”.

وأشار الرعيض إلى أن الحرب لا علاقة لها بالشرق وأن حفتر لا يمثل إلا نفسه ، مؤكداً ان نواب طرابلس لا توجد لديهم أي مشكلة مع ممثلي المنطقة الشرقية.

يشار إلى أن البعثة الأممية قد نبهت من التحريف المتكرر الذي يقدم عليه البعض لتصريحات رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام كما حصل مجدداً الاثنين الماضي ، داعيةً الجميع الى مزيد من المهنية في نقل الوقائع والتصريحات.

وفي ذات السياق أكدت بعثة الأمم المتحدة لـ المرصد الاثنين أن الأخبار العاجلة التي نقلتها قناة ليبيا بانوراما ( ذراع العدالة والبناء ) من تصريحات بالفرنسية أدلى بها المبعوث سلامة لصحيفة ليبارسيون عن المشير حفتر قد تم تحريفها تماماً وإخراجها عن سياقها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية