سلامة يواصل جهوده لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا

أخبار ليبيا 24

يسعى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا، حيث التقى خلال اليومين الماضيين مع ممثلين لعدد من الدول لحثهم على المشاركة في المؤتمر.

والتقى سلامة يوم الثلاثاء مع سفيرة كندا إلى ليبيا هيلاري تشايلدز وبحث معها التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا والأوضاع الدولية المستجدة والتخطيط للمؤتمر الدولي القادم حول ليبيا، والذي من المتوقع عقده في ألمانيا في نوفمبر القادم.

وفي ذات الإطار التقى سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هوبتون.

ومن المتوقع أن تستضيف ألمانيا المؤتمر الدولي، حيث أفاد مصادر إعلامية أن ألمانيا تستعد لعقد المؤتمر، وذلك في محاولة منها لإخراج الملف الليبي من دائرة التنافس الفرنسي الإيطالي الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وتراجعت حدته خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا الشأن أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأيام الماضية حوارات جادة بشأن المؤتمر مع قادة بعض الدول المهتمة بالأزمة الليبية ممن حضروا قمة الدول السبع في فرنسا أواخر الشهر الماضي.

وفي كلمة ألقتها أمام أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني قالت ميركل إن الوضع في ليبيا أصبح يشكل خطرًا على القارة الإفريقية برمّتها.

ووعدت بأن بلادها ستقوم بما في وسعها لتفادي تصاعد النزاع وتحوله إلى حرب بالوكالة.

وقالت ميركل، “إن النزاع في ليبيا تطور في الفترة الأخيرة بشكل دراماتيكي، “وأخذ أبعاداً تشبه ما رأيناه في سوريا” وأن من الضروري اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ فاستقرار أفريقيا من استقرار ليبيا”.

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