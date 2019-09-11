الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر.. تعرف على التفاصيل

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية، عن الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ثلاثة أيام القادمة اعتبارا من يوم الأربعاء 2019/09/11م.

وقال المركز في بيان أصدره، إن البلاد قد تشهد طقس غير مستقر مصحوب بارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة نسبيا على مناطق الشمال مع تكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق (الجبل الغربي – غدامس والمناطق المجاورة لها) مع احتمال سقوط أمطار خفيفة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية على غدامس، ومن المتوقع أن يتحسن الطقس تدريجيا بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي، ويكون الاعتدال في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة على أغلب مناطق الشمال الغربي.. وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال ما بين (31 – 37) مْ وتصل على الدواخل (40) مْ بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب ما بين (38 – 42) مْ.

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