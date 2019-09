المتوسط:

أفادت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، بتوفير قطع غيار تشغيلية للوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي.

وقال المتحدث باسم هيئة الكهرباء ربيع خليفة، إن هذه الوحدة خارج الخدمة منذ 4 أشهر نظراً لوجود بعض الأعطال بها وعدم وجود قطع غيار لها.

وأشار خليفة، إلى أن رئيس الهيئة فخري المسماري أعطى الإذن لتوريد قطع الغيار التشغيلية للوحدة من الخارج وتم توفيرها ليتم تركيبها على الوحدة الثالثة لإعادة تشغيلها وعودتها على الشبكة من جديد، منوهاً إلى أن هذه الوحدة تعمل بقدرة إنتاجية بمقدار 150 ميغاوات.

The post «العامة للكهرباء»: بدء تشغيل الوحدة الغازية لمحطة بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية