مصادر مطلعة تكشف عن إستعداد ألمانيا لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا

ليبيا – كشفت مصادر مطلعة أنه يتم التجهيز لمؤتمر دولي يتم عبر خطوات رصينة لتحاشي أخطاء مؤتمري باريس في مايو وباليرمو في نوفمبر من العام الماضي حول ليبيا والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لأن الأزمة لن تحتمل فشلاً دولياً يضاعف جراحها.

المصادر أكدت في تصريح لـ”العرب اللندنية” على أن المؤتمر الجديد سيعقد في ألمانيا خلال شهر نوفمبر المقبل حيث أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حوارات جادة بشأنه مع قادة بعض الدول المهتمة بالأزمة الليبية ممن حضروا قمة الدول السبع في فرنسا أواخر الشهر الماضي.

وبررت المصادر دخول ألمانيا على خط الأزمة في هذا التوقيت بأن حكومة برلين على يقين بأن استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا يمثل قنبلة موقوتة لها في ملف الهجرة غير المشروعة والذي يؤرقها كثيراً وترى أن أي خطوات أمنية تتخذها في الداخل لن تنهي تماماً أزمة الهجرة طالما هناك مناطق تعم فيها الفوضى ويتسرب منها مهاجرون إلى أوروبا.

كما أشارت إلى أن أي رعاية مباشرة من فرنسا أو إيطاليا لن تكون مقبولة من جانب أطراف عديدة لاهتزاز صورتهما السياسية بعد فشل مؤتمري باريس وباليرمو ما تطلب دخول طرف غير متهم بالانحياز لأحد أطراف الصراع مثل ألمانيا التي يحظى تحركها بدعم قوى كبرى راهنت على حسم الجيش للمعركة العسكرية سريعاً.

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