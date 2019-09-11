امغيب: المجتمع الدولي أجمع على شرعية الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن المجتمع الدولي أجمع على شرعية الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات المسيطرة على طرابلس وعودة الاستقرار إلى ليبيا.

امغيب لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأربعاء إلى أن الموافقة على إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإيقاف العمليات العسكرية في طرابلس يحتاج إلى إجماع دولي.

واستبعد عضو مجلس النواب حدوث اجتماع دولي لإيقاف العمليات في طرابلس قبل موعد المؤتمر الدولي الذي يتحدث عنه المبعوث الأممي غسان سلامة ، مبيناً أن الحل العسكري هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية لأن المشكلة الليبية أمنية وليست سياسية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غسان سلامة بعد كل هذه الفترة التي قضاها في ليبيا وطرابلس بالتحديد يعلم ذلك جيداً ، لافتاً إلى أن الأخير تحدث منذ أيام عن عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في الأيام القادمة وقد اجتمع رفقة نائبته وليامز بالقائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا بهذا الخصوص في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بإمكانية العودة إلى الحوار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

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