هيئة كهرباء المؤقتة توفر قطع غيار تشغيلية لمحطة كهرباء شمال بنغازي

قامت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، بتوفير قطع غيار تشغيلية للوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي.

وأشار المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة إلى خروج هذه الوحدة عن الخدمة منذ أربعة أشهر، نتيجة لبعض الأعطال وعدم وجود قطع غيار لها .

وقال خليفة إن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، أعطى الإذن بتوريد قطع الغيار التشغيلية للوحدة من الخارج، لتركيبها على الوحدة الثالثة وإعادة تشغيلها من جديد، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تعمل بقدرة إنتاجية تبلغ مئة وخمسين ميجاوات.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة أن العجز في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية يترواح ما بين مئة ومئة وخمسين ميجاوات، مؤكدا أنه بدخول هذه الوحدة سينتهي العجز تماما ولن يكون هناك طرح أحمال على امتداد المنطقة الشرقية.

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