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متحفظًا عن ذكر المواقع الجديدة..الخرطوش: جميع نقاط التمركز للقوات المسلحة تحت السيطرة بالكامل

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24
أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن جميع نقاط التمركز للقوات المسلحة تحت السيطرة بالكامل.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة تقدمت في ثلاثة محاور متحفظًا على التصريح وعرض النقاط الجديدة، وأن السرد سيكون في الوقت المناسب.

ولفت المسؤول الإعلامي إلى أن سرية “م.د كورنت” في اللواء 73 مشاة تستمر في استهداف آليات ومراصد العدو بعد الرصد الجيد لتحركاتهم، موضحًا أن العدو أصبح يستخدم منازل المواطنين خوفا من سلاح الجو.

وتابع الخرطوش بالقول :”اتركوا عنكم الأكاذيب والإشاعات وتزوير الحقائق والانتصارات الوهمية، القوات المسلحة قادمة وقادرة على الحسم”.

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  • يا خرطوشة انتم هزمتم واندحرتم على الأسوار طرابلس ميلشيات ترهونة تفكر الاستسلام والحوار بعد أصبحت القوات الوفاق على مشاريف المدينة أوقفوا الحرب العبثية يرحمكم الله مستشفى ترهونة استقبل في يومين 90 قتيل من ميلشياتكم يقتلون من أجل المعركة خاسرة

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