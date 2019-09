اجتماع بـ «التنظيم والإدارة» لبحث العراقيل التي تواجه عمل رؤساء الإدارات العسكرية

المتوسط:

قامت هيئة التنظيم والإدارة بالقيادة العامة، بعقد اجتماع بضباط الهيئة، بإشراف رئيس الهيئة اللّواء ركن محمد السنوسي نصر، وذلك لبحث بعض الإشكاليات والعراقيل التي تعيق عمل رؤساء الإدارات العسكرية.

وناقش المجتمعون، المسطلحات العسكرية والقوانين المعمول بها، ونوه رئيس الاجتماع العميد ركن بن عيسى الماجري، إلى ضرورة اللجوء إلى القوانين والقرارات في اتخاذ أي إجراء وعدم تجاهلها والعمل بها والخضوع للأوامر والتعليمات العسكرية.

وأكد على ضرورة التعاون بين الإدارات المختلفة مشيراً إلى أن هيئة التنظيم والإدارة ليست حديثة التأسيس، فهي تعتبر عصب المؤسسة العسكرية.

