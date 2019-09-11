الأرصاد: رياح «نشطة» على ساحل زوارة.. والبحر خفيف الموج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين على ساحل زوارة من رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مشيرا إلى أن ارتفاع الموج على طول الساحل الليبي يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين (26 – 28) درجة مئوية.

الساحل من رأس أجدير إلى رأس الأنوف:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شرقية بينما يكون صباح اليوم جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس الى مصراتة وسرعتها ما بين (10 – 20) عقدة، وتصل إلى (25) عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.

والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب،ويتراوح ارتفاعه ما بين (0.50 – 1.75) متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (27-28 ) درجة مئوية، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي شمالية شرقية على باقي الساحل سرعته مابين (05-20) عقدة.

ويتراوح ارتفاع الموج ما بين (0.25 – 1.25) متر ومساء يوم الغد يتراوح ما بين (1.50 – 1.75) متر على السحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء يوم الغد على السحل الممتد من بنغازي إلى شحات. وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين (26- 27) درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

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