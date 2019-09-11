المستشار صالح يناقش في الأبرق سبل تفعيل وفتح المطار

قام رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مساء أمس، بزيارة إلى مطار الأبرق الدولي، للاطلاع على أوضاع المطار واحتياجات بلدية الأبرق.

حيث عقد المستشار صالح اجتماعا مع حكماء وأعيان وعميد بلدية الأبرق، ورئيس مصلحة المطارات ومدير عام مطار الأبرق، لبحث سبل تفعيل وفتح المطار أمام الرحلات الجوية، إلى جانب بحث مشروع صيانة أجهزة التفتيش الأمني ومنظومة المراقبة، ومعدات الأمن والسلامة بالمطار وعدد من المشاريع المقترحة.

هذا ودعا صالح إلى عقد اجتماع آخر في القريب العاجل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بشأن تشغيل مطار الأبرق الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا