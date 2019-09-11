مرة أخرى.. التكبالي يهاجم صنع الله ويتهمه بالفساد

جدد عضو مجلس النواب علي التكبالي، انتقاده لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وقال التكبالي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وارفقها بصورة لقاء صنع الله مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي شينكر، والسفير نورلاند بمقر السفارة بتونس، “صنع الله يبدو مسرورا جدا ومفتخرا لتوسطه الصورة. نقول لك عبثا ما تفعل فلن يستطيع أن يفرضك أحد على البلاد، فالشعب لا يحبك، والذي لا يحبه الشعب لا يحبه الله، أنت مطلوب للتحقيق من النائب العام، ومطلوب للمساءلة من طرف لجنة الطاقة بالبرلمان، ونحتفظ لك بمخالفات أخرى سوف نبرزها وقت اللزوم. فإن كنت قادرا على تعيين مشبوه على رأس لجنة التسويق، فلن تتمكن من الركوب على رؤوس الشعب الليبي، للتنتبه فقط أنت لست محايدا، وقلت أكثر من مرة أنك لن تمكن الشركات الإمارتية من العمل مع المؤسسة لأن الإمارات “ضد الثوار”، وفصلت موظفين تعسفيا. إن تعاملك مع شركة “فيتول” معروف، ومنحك لسيارات الدفع الرباعي لثوار طرابلس لتحارب الجيش ذاع امره. كما ان منعك للديزل والبنزين عن المنطقة الشرقية غير قانوني، وتستحق عليه المحاكمة، هذا قليل من كثير، فهل سنتركك تستحوذ على ثروة الليبيين؟ نعم يجب أن يبقى النفط تحت إمرة مؤسسة واحدة، لكن ليس برئاستك فأنت أصلا غير كفء ولست شرعيا”، بحسب تعبيره.

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