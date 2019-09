المتوسط:

أعلنت إدارة مصرف شمال أفريقيا فرع اسبيعه لزبائن الفرع، بأنه سوف يتم توزيع السيولة النقدية يوم السبت الموافق14/9/2019 بمقر الفرع الرئيسى بالإدارة العامة الظهره.

