تلميحات بتورّط القذافي في اغتيال رئيس بوركينا فاسو

في مقابلة مع راديو فرنسا بمناسبة نشر مذكراته، تحدث الرئيس التشادي السابق جوكوني وديدي عن اغتيال رئيس بوركينا فاسو، توماس سانكارا، في 15 أكتوبر 1987.

وقال وديدي إنه قبل ستة أيام من اغتيال رئيس بوركينا فاسو، تلقى زيارة بدت غريبة بالنسبة له، وهي زيارة بليز كومباوري اليد اليمنى السابقة لتوماس سانكارا، ثم زاره رئيس الوفد الليبي، محمد علي شرف الدين مشيرا إلى أن هذه المقابلة تثير تساؤلات حول الدور الذي لعبه معمر القذافي في اغتيال زعيم ثورة بوركينا فاسو.

وأضاف الرئيس التشادي السابق بأنه يعتقد أن ليبيا ليست بعيدة، في هذه الحالة عن التورط في مقتل رئيس بوركينا فاسو توماس سانكارا مرجعا ذلك لرفض ترحيب رئيس بوركينا فاسو بطلب طرابلس بدعم المتمردين الليبيريين ماجعل العلاقات بين زعيمي الدولتين تتدهور بشكل حاد.

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