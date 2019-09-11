مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية تعلن عن وصول 11 ألف جواز سفر بعد طباعتها في طرابلس

ليبيا – أعلن معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عماد العبيدي أمس الثلاثاء عن وصول الدفعة من جواز سفر إلى مدينة بنغازي بعد طبعاتها بمصلحة الجوازات بطرابلس.

الناطق الرسمي بمصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية عماد العبيدي قال وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة إن عدد الجوازات السفر التي وصلت بلغ 11 ألف جواز سفر كدفعة أولى لمدينة بنغازي وتم البدء في توزيعها على الفروع إبتداءً من أمس الثلاثاء.

وأكد العبيدي أنه جاري العمل على طباعة باقي الجوازات بالكامل خلال الأسابيع القادمة بحسب ما ورد من مصلحة الجوازات بطرابلس ،مشيراً إلى أنه جاري العمل على تطوير وتحديث منظومة التصوير وفي الأيام القادمة ستُباشر عملها.

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