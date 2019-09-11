وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة يلتقي مع وفدين من هراوة وسبها

بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، عادل الزايدي، مع عدد من حكماء وأعيان بلدية هراوة، وممثلين عن بلدية سبها، سبل تذليل الصعوبات التي تمر بها البلديتان، خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة المالية.

هذا وقالت الوزارة إن الزايدي استمع إلى مطالب وفدي البلديتين، اللذين طرحا مشكلة شركة الخدمات العامة، وما تمر به من صعوبات خلفت أضرارا على البيئة، إضافة إلى مشكلة نقص غاز الطهي التي تمر بها عدد من المدن.

من جهته أكد وزير الحكم المحلي أن المشاكل والمختنقات سيتم حلها بالكامل، مشيرا إلى أن أزمة السيولة المالية سيتم عرضها على رئيس الحكومة عبدالله الثني، كي يقوم بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء لتوفيرها.

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