«الدولية للإغاثة»: وصول خدمات طبية للمهاجرين بطرابلس

أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، بأن الفريق الطبي التابع اللجنة الدولية للإغاثة في ليبيا واصل مهامه الاعتيادية بالعيادة الطبية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية إلى المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء الجهاز في فرع طرابلس- طريق السكة ثلاثة أيام من كل أسبوع.

يُشار إلى أنَّ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، العقيد المبروك عبدالحفيظ، وجه مطلع أغسطس الماضي، مسؤولي مراكز الإيواء والوحدات التابعة للجهاز إلى «عدم التعامل المباشر مع المنظمات والبعثات العاملة في مجال الهجرة، إلا عن طريق رئاسة الجهاز.

