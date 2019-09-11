السوق الموازية: الدينار يرتفع أمام الدولار واليورو ولا تغيير للاسترليني

ارتفع سعر صرف الدينار الليبي أمام العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الموازية اليوم الأربعاء، إذ تراجع سعر الدولار إلى 4.265 دينار مقابل 4.285 دينار أمس الثلاثاء، وسعر صرف اليورو إلى 4.67 دينار مقابل 4.69 دينار.

في حين لم يشهد سعر صرف العملة البريطانية تغييرا، رغم أزمة تعليق جلسات مجلس العموم البريطاني، واستقر الجنيه الاسترليني عند 5.20 دينار.

كما استقر سعر كل من الليرة التركية والدينار التونسي أمام العملة الليبية، إذ سجلت الليرة 0.74 دينار، وثبتت العملة التونسية عند 1.49 دينار.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا