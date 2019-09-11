وصول ثاني شحنات الإيثلين استعدادا لتشغيل المجمع الصناعي في راس لانوف

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم الأربعاء، وصول الناقلة (ASTIPALEA) محملة بكمية من غاز الإيثلين تقدر بحوالي (3149.800) طن متري.

وأوضحت الشركة، أن الناقلة التي تحمل العلم اليوناني قادمة من دولة فرنسا، وتم تفريغ شحنتها على الرصيف “3B“، لافتة إلى أن هذه الشحنة تعتبر ثاني الشحنات لتعبئة خزان منتج الإيثلين بمنطقة تخزين المنتجات الباردة، وذلك لتغذية مصنع البولي استعدادا لتشغيله خلال الأيام القريبة القادمة.

وأكدت الشركة، أن باقي الشحنات ستتوالى في الأيام القادمة ولفترة مؤقتة إلى حين تشغيل مصنع الإيثلين وفق الخطة الرئيسية للمشروع.

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