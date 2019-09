مدير مطار بنينا الدولي يناقش الصعوبات التي تواجه العمل

عُـــقد بإدارة مطـار بنيـنا الـدولي صبـاح الـيـوم الأربــعاء اجتماعاً ضم كلاً من مدير عام مطار بنينــا الدولي، مساعد مدير المطار، مدير الشؤون الإدارية والمالية.

وضم الاجتماع مدراء محطات شركات الطيران والمناولة العاملة بالمطار وكذلك الأجهزة الأمنية بالمطار، وذلك لمناقشة صعوبات العمل والمشاكل التي تعيق العمل داخل صالات الركاب وساحة الطائرات .

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي عدة نقاط لتنظيم العمل واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف القوانين والتعليمات الصادرة عن إدارة المطار.

