داخلية المؤقتة تفرض رسوماً على الأفراد والشاحنات المصرية القادمة إلى ليبيا

ليبيا – أصدر مدير أمن منفذ أمساعد البري العقيد عبد الباسط سعيد بالقاسم أمس الثلاثاء تعليماته بالمباشرة في فرض رسوم المعاملة بالمثل على الأفراد والشاحنات المصرية القادمة إلى ليبيا.

العقيد بلقاسم أشار في كتابه الموجه إلى مراقب مراقبة الخدمات المالية وفقاً لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة إلى قرار وزير الداخلية رقم 198 لعام 2019 المؤرخ في الـ10من شهر آذار للعام الحالي والاجتماع الذي عقد يوم الأحد الموافق الـ8من شهر سبتمبر الجاري بحضور مدير منفذ أمساعد البري والأجهزة الرقابية ومنسق الغرفة الأمنية وإدارة الجمارك ورئيس رقابة جوازات منفذ أمساعد البري.

وطالب العقيد بالقاسم مراقب مراقبة الخدمات المالية البدء بالجباية بإيصال “م.ح.5” رسوم المعاملة بالمثل للأفراد والشاحنات المصرية على النحو التالي:

الدخول‎:

‏1. رسوم دخول الأفراد 87 دينار ليبي.

2. رسوم دخول السائق 207 دينار ليبي.

3. رسوم دخول مساعد السائق 75 دينار ليبي.

4. مفرقعات 62 دينار ليبي.

5. لوحات 337 دينار ليبي.

المغادرة:

‏1. رسوم دخول الأفراد 87 دينار ليبي.

2. رسوم دخول السائق 207 دينار ليبي.

3. رسوم دخول مساعد السائق 75 دينار ليبي.

4. رسوم بلدية النظافة 12 دينار ليبي.

وأشار العقيد بالقاسم إلى أنه عند إيداع المبلغ لحساب الخزينة العامة لا بد من إعلام مديرية أمن منفذ أمساعد البري بإيصال إيداع القيمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية