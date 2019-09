فتح الله يتفقد فرع إدارة الدعم المركزي بسرت

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله اليوم الأربعاء رفقة عدد من الضباط بالإدارة، بزيارة تفقدية لفرع الإدارة بمدينة سرت.

واطلاع عميد فتح الله خلال هذه الزيارة على سير العمل الأمني داخل الفرع، وللوقوف على المشاكل والعراقيل التى تواجه الفرع، وكما عقد اجتماع مع رئيس الفرع وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم فرع الإدارة لأداء الواجب الأمني على أكمل وجه.

وشدد عميد فتح الله على ضرورة الضبط والربط بين جميع منتسبي الفرع ورفع أقصي درجات الانتباه والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لحفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وعلى هامش هذه الزيارة قام عميد فتح بزيارة لمديرية أمن سرت إلتقي خلالها بمدير أمن سرت عميد الصادق بن سعود وعدد من الضباط بالمديرية، وتم مناقشة عدد من المواضيع الأمنية داخل مدينة سرت، والجهود التي يبذلها رجال الأمن والشرطة في أداء المهام المُكلفين بها.

