طقس غير مستقر مصحوب بارتفاع لدرجات حرارة بمناطق الشمال

بنغازي 11 سبتمبر 2019 (وال) – أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن ليبيا ستشهد اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة طقسًا غير مستقر مصحوب بارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة نسبيًا على مناطق الشمال.

وأفادت التوقعات أن السحب ستتكاثر هذا اليوم على بعض مناطق الجبل الغربي وغدامس والمناطق المجاورة لها مع احتمال سقوط أمطار خفيفة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية على غدامس.

وقالت إن من المتوقع أن يتحسن الطقس تدريجيًا بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي، ويكون الاعتدال في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة على أغلب مناطق الشمال الغربي.

وبينت أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال تتراوح ما بين (31 – 37) مئوية وتصل على الدواخل إلى (40) مئوية بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب ما بين (38 – 42) مئوية. (وال – بنغازي)

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