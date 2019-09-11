مدير الدعم المركزي بـ«داخلية الوفاق» يتابع سير العملية الأمنية في سرت

تفقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، العميد محمد فتح الله، الأربعاء، فرع الإدارة بمدينة سرت، لمتابعة سير العمل الأمني داخل الفرع.

واطلع فتح الله، خلال الزيارة على سير العمل الأمني داخل الفرع للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه الفرع، كما عقد اجتماعا مع رئيس الفرع، وناقش عددا من الموضوعات التي تهم فرع الإدارة لأداء الواجب الأمني على أكمل وجه.

وشدد فتح الله على ضرورة الربط بين جميع منتسبي الفرع ورفع أقصى درجات الانتباه والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، لحفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وزار فتح الله، مديرية أمن سرت، والتقى مديرها العميد الصديق بن سعود، وعددا من ضباط المديرية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الأمنية داخل مدينة سرت، وجهود رجال الأمن والشرطة في أداء مهامهم المكلفين بها.

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