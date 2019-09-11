دولة رئيس مجلس الوزراء يجري زيارة تفقدية لمركز بنغازي لتشخيص و علاج السكر

بنغازي 11 سبتمبر 2019 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لمركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري.

واطلع دولة الرئيس على كافة احتياجات المركز، مؤكدًا على توفيرها في أسرع وقت ممكن.

وأبدى دولة الرئيس إعجابه بعمل المركز، وذلك عقب اجتماعه مع عدد من مدراء الإدارات في المركز.

وبين مسؤولي المركز لدولة الرئيس كافة العوائق التي تواجه العمل.

وأجرى دولة الرئيس جولة داخل أروقة المركز من مراكز للتحاليل ومخازن وغرف العلاج.

وأبدى دولته شكره وعرفانه لطاقم المركز متعهدا بحلحلة كافة العوائق التي تواجهه في القريب العاجل. (وال – بنغازي)

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