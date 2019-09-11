تخريج الدفعة الأولى لرؤساء كتائب الدبابات بمدرسة المشاة والمدرعات

بنغازي 11 سبتمبر 2019 (وال)- نظمت مدرسة المشاة والمدرعات برئاسة أركان البرية التابعة للقيادة العامة صباح اليوم الأربعاء حفل تخريج الدفعة الأولى لرؤساء كتائب الدبابات بمقر المدرسة في معسكر اللواء الأول صواريخ .

وحضر الاحتفال مدير إدارة التدريب بالقوات المسلحة، ومدير إدارة المشاة والمدرعات، وآمر مدرسة المشاة والمدرعات، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وقال مدير إدارة المشاة والمدرعات اللواء بلقاسم المطري إن هذه الدورة الأولى لرؤساء الكتائب الدبابات، بناءً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفه حفتر، واهتمامه وحرصه على التدريب وذلك من خلال سعيه الدؤوب للتركيز على وسائل التدريب، واخضاع العسكريين في جميع التخصصات للتدريب.

وتابع المطري – لوكالة الأنباء الليبية – أنه قد أثبتت التجارب القريبة والبعيدة أن الجيوش تبنى على الثبات والمعنويات والثقة قبل التسليح والتجهيز، وكم من جيش صغير استطاع أن يهزم جيشا كبير بفضل كفاءة ضباطه وجنده واحترامهم المطلق للعقيدة الوطنية والعسكرية.

وأوضح مدير إدارة المشاة والمدرعات أن خير دليل على ذلك هو جيشنا فقد قارع الإرهاب وانتصر عليه رغم قلة الامكانيات، حيث أن التدريب هو عصب الجيوش، وهو العنصر الأكثر أهمية في تحديد كفاءاته القتالية. (وال – بنغازي) ع ط/ ع ع

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