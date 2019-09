السفير الأمريكي يؤكد دعم بلاده لتسوية سياسية في ليبيا

زار رئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله واشنطن، أمس، للقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ماثيو زايس والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وناقش صنع الله خطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج من خلال تطوير المنشآت النفطية وتحسين الأمن لجذب استثمارات القطاع الخاص الأميركي.

وأكّد نورلاند مجددًا على دعم الولايات المتحدة للتوصّل إلى تسوية سياسية تقودها الأمم المتحدة للأزمة والدور الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا.

