لقاء حول سير العمل بإدارة التقاعد العسكري بالمرج

نظمت مكتب الخدمات الضمانية بالمرج لقاء عمل حول تدفق سير عمل بإدارة التقاعد العسكري والأقسام المناظرة له بالفروع، وذلك بتؤامه لإدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء وإدارة التقاعد العسكري.

واستمر اللقاء لمدة يومين على التوالي، وشارك فيه كلاً من رؤساء الأقسام بالتقاعد العسكري لفروع البيضاء، شرق وغرب بنغازي، ومدنة درنة، والبطنان، والكفرة، والمرج، بحضور مرؤوسي إدارة الجودة والتقاعد العسكري والإعلام والتوعية الضمانية.

وتضمن اللقاء تخريط العمليات العسكرية، وذلك بعد عدد من الورقات التي عُرضت من المُختصين في تحديد المفاهيم الأساسية للتقاعد العسكري، والإجراءات الُمتبعة لربط المعاشات والمكافآت العسكرية، وإجراءات ضم الخدمة للعسكريين.

ويهدف اللقاء الذي نظم بإشراف وتنظيم من إدارة الجودة في نشر ثقافة الجودة، ومن ثم البدء في إدارة العمليات وتخريطها لتقييم المعايير وتقويمهما.

يذكر بإن لقاء العمل قد جاء ضمن خطة إدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء لتخريط كافة إدارات الصندوق للوصول للجودة الشاملة.

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