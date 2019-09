انتقد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بعد لقائه مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي شينكر، والسفير نورلاند بمقر السفارة بتونس

وقال التكبالي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وارفقها بصورة لقاء صنع الله مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي شينكر، والسفير نورلاند بمقر السفارة بتونس، “صنع الله يبدو مسرورا جدا ومفتخرا لتوسطه الصورة، نقول لك عبثا ما تفعل فلن يستطيع أن يفرضك أحد على البلاد، فالشعب لا يريدك، أنت مطلوب للتحقيق من النائب العام، ومطلوب للمساءلة من طرف لجنة الطاقة بالبرلمان، ونحتفظ لك بمخالفات أخرى سوف نبرزها وقت اللزوم. فإن كنت قادرا على تعيين مشبوه على رأس لجنة التسويق، فلن تتمكن من الركوب على رؤوس الشعب الليبي، لتنتبه فقط أنت لست محايدا.

وأضاف: أن منعك للديزل والبنزين عن المنطقة الشرقية غير قانوني، وتستحق عليه المحاكمة، هذا قليل من كثير، فهل سنتركك تستحوذ على ثروة الليبيين؟ نعم يجب أن يبقى النفط تحت إمرة مؤسسة واحدة، لكن ليس برئاستك فأنت أصلا غير كفء ولست شرعيا”، بحسب تعبيره.

The post التكبالي يهاجم صنع الله: لن يستطيع أن يفرضك أحد على البلاد فالشعب لا يريدك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية