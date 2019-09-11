شركة رأس لانوف تُعلن وصول الشحنة الثانية من غاز الإيثيلين

العنوان_راس لانوف

أعلنت شركة رأس لانوف للنفط والغاز، اليوم الأربعاء، عن وصول ثاني شحنات غاز الإيثيلين والتي تقدر بحوالي 3149.800

وذكر مكتب الإعلام بالشركة التابعة للمؤسسة الوطنية، بأن شحنة الغاز القادمة من فرنسا تأتي في إطار تنفيذ الخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع الصناعي من جديد.

وتعتبر الشحنة الواصلة لميناء الشركة، هي الثانية والخاصة بتعبئة خزان منتج الأيثلين بمنطقة تخزين المنتجات الباردة لأجل تغذية مصنع “البولي” إستعداداً لتشغيله خلال الأيام القريبة القادمة.

وستتوالى باقي الشحنات إلى ميناء رأس لانوف في الأيام القادمة ولفترة مؤقتة، إلى حين تشغيل مصنع الايثلين وفق الخطة الرئيسية للمشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية