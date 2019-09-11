مصادر عسكرية تكشف تفاصيل الأوضاع الأمنية في محيط غريان والعربان

كشف مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، عن تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في محيط المنطقة ما بين غريان والعربان جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “حاولت الميليشيات الإرهابية اليوم الأربعاء، التقدم باتجاه منطقة العربان حيث تتواجد وتتمركز القوات المسلحة العربية الليبية ما قبل المنطقة الرابطة ما بين غريان والعربان وبالتحديد بوابة ما يعرف غوط الريح، حيث دارت الاشتباكات وتم صد الهجوم وإرجاعهم إلى مشارف مدينة غريان بعد أن تمكنت الوحدات العسكرية من تكبيدهم خسائر فادحة بالأفراد والآليات”.

وتابع المصدر، “بعد تقهقر المليشيات، قاموا باستخدام صواريخ الجراد باتجاه منطقة العربان حيث يتواجد المدنيين آمنين داخل بيوتهم، وعليه تم الاستعانة بمقاتلات السلاح الجوي الليبي التي كانت حاضرة في سماء المنطقة وقامت بتوجيه عدة ضربات جوية، أجبرت تلك الميليشيات على الانسحاب داخل مدينة غريان لكي تحتمي وتختبئ ما بين المنازل في الوقت الذي نجح نسور الجو في إخراج منطقة العربان من مدي نيران تلك الجماعات الإرهابية، الجيش لن يهزم“.

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