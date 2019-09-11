العرب اللندنية : مؤتمر دولي يتم التجهيز له حول ليبيا

قالت صحيفة العرب اللندنية نقلا عن مصادر مطلعة، إن مؤتمرا دوليا يتم التجهيز له عبر خطوات رصينة، لتحاشي أخطاء مؤتمري باريس وباليرمو حول ليبيا، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

وأضافت الصحيفة أن المؤتمر الجديد سيعقد في ألمانيا خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حوارات جادة بشأنه مع قادة بعض الدول المهتمة بالأزمة الليبية، ممن حضروا قمة الدول السبع في فرنسا أواخر الشهر الماضي.

وبررت مصادر الصحيفة اللندنية دخول ألمانيا على خط الأزمة في هذا التوقيت، بأن حكومة برلين على يقين بأن استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا يمثل قنبلة موقوتة لها في ملف الهجرة غير القانونية، والذي يؤرقها كثيرا، وترى أن أي خطوات أمنية تتخذها في الداخل لن تنهي أزمة الهجرة تماما، طالما أن هناك مناطق تعم فيها الفوضى ويتسرب منها مهاجرون إلى أوروبا.

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