“وال” تتابع زيارة النائب عن دائرة الأبيار “سعد عبد القادر” لبلدية المليطانية

المليطانية 11 سبتمبر 2019 (وال) – قام عضو مجلس النواب عن دائرة الأبيار سعد عبد القادر البدري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية المليطانية عبد الرحيم البدري، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية منعم سالم عيسى، ومراقب الشؤون الإدارية والمالية عبد الحليم مصباح، بجولة ميدانية لبلدية المليطانية.

وشملت الزيارة – التي تعتبر الأولى – العديد من المشروعات والمرافق التي تحت الإنشاء والتطوير وبعض المشروعات التي تم إنجازها وتم بدء الجولة بعد الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان البلدية.

قطاع التعليم

الزيارة تضمنت مدرسة “24 ديسمبر ” والتي تمت صيانتها وإضافة 6 فصول دراسية جديدة، وأيضا زيارة مدرسة “المجاهد عقيلة مفتاح ” بمنطقة إبراهيم بوراس، والتي تعثرت صيانتها سابقا، وتم إضافة فصول إضافية لها وهي الآن في المرحلة النهائية للصيانة.

الخدمات الصحية

كما شملت الجولة زيارة الخدمات الصحية بالبلدية ومتابعة سير العمل فيها، حيث شملت الزيارة متابعة سير العمل في العيادة المجمعة المجاهد حسن مفتاح، والتي تم تخصيص مخصصات مالية من قبل معالي وزير الصحة بلغت قيمتها 100 ألف للميزانية التسيرية و150 ألف لتطوير المواد التشغيلية كالأشعة والتحاليل وأدوات الأسنان وأجهزة قياس الضغط كما تم أخذ الأذن بالتعاقد مع 21 عنصر طبي وطبي مساعد من اجل تقديم الخدمات الصحية .

ومن ضمن الأقسام المهمة التي تمت تنفيذها بالعيادة المجمعة بالبلدية في فترة شهرين، وهو قسم الكلى، والذي تمت الموافقة عليه من قبل وزير الصحة الدكتور سعد عقوب بالتنسيق مع النائب عن الدائرة سعد البدري، ورئيس المجلس التسييري عن البلدية عبد الرحيم البدري.

كما تم تزويد العيادة بمحرك كهربائي بقوة 50 كيلو وات من شركة “بيركنز الأمريكية “لتشغيل العيادة المجمعة، وخاصة لحالات الغسيل الكلوي.

وأشار عضو المجلس التسييري خلال الجولة إلى دور جهاز الإمداد الطبي وتقديمه للخدمات والمعدات والأدوية بشكل مستمر ومنها الحصة الإضافية الخاصة بعلاج مرض السكري.

والتقي خلال الجولة النائب البدري مدير مكتب الخدمات الصحية صالح حسن وناقش معه الميزانية التسيرية التي رصدت وميزانية التطوير وكيفية توظيفها وفقا للاحتياجات المخصصة لها مع المحافظة وعدم إهدار المال العام .

مصلحة الأحوال المدنية

وقام عضو مجلس النواب بزيارة إلى مبنى المجمع الإداري لمصلحة الأحوال المدنية والاطلاع على سير الصيانة التي بدأت منذ عام 2018 ,واستمع لرئيس مكتب الإصدار ببلدية المليطانية سامي عمرحول سير العمل والأمور الإجرائية، مضيفا أنه تم استحداثه بفرع المصلحة ببلدية بنغازي.

مركز شرطة المليطانية

يعد من أهم المرافق بالبلدية، وتم خلال الزيارة الوقوف على المنخنقات والأوضاع والعوائق التي تعيق سير العمل والاطلاع على ما يحتاجه المركز، وتم الترتيب مع النائب وعميد البلدية للتنسيق مع معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة عن طريق مديرية الأمن لإيجاد كافة الحلول التي تخص المركز .

مصرف الوحدة

كما تضمنت الزيارة المقر المقترح لإنشاء فرع لمصرف الوحدة وهو ديوان البلدية سابقًا، ويعتبر من ضن المشاريع التي تم صيانتها مسبقا عن طريق مشروعات مجلس الوزراء، وذكر رئيس المجلس التسييري أن هذه الخطوة جاءت تقديرا من قبل البلدية لظروف المواطنين وتذليل الصعوبات أمامهم لعدم وجود مصرف تجاري يقدم خدمات مصرفية للمواطن وبالتالي تم تخصيصه كمقر لفرع مصرف الوحدة.

الحرس البلدي

نظرا لأهمية جهاز الحرس البلدي وارتباطه بالأمن الغذائي للمواطن، شملت الزيارة جهاز الحرس البلدي والاستماع للمشكلات التي يواجهها الجهاز، منها التبعية الإدارية، حيث تم رفعها لوزير الحكم المحلي ثم إلى رئيس الوزراء للفصل في هذا الأمر بين البلدية وبين رئيس جهاز الحرس البلدي التابع لوزارة الحكم المحلي..

شبكات الطرق

من ضمن المشروعات التي تمت زيارتها أيضًا، مشاريع شبكات الطرق داخل البلدية خط 47 الرابط إلى خط إبراهيم بوراس والتي لازال العمل جاري فيه، أما الطرق التي تم تنفيذها فهي خط إبراهيم بوراس – المليطانية، والطريق الشمالية للبلدية، وطريق الزقاب بشمال المليطانية.

قرية إبراهيم بوراس

واختتمت الجولة بزيارة إلى قرية “إبراهيم بوراس” للوقوف على الأوضاع فيها وبعض المشاريع المتعثرة سابقا والأخرى التي مازالت تحت الإنجاز. (وال – المليطانية) س خ / رس

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