تكليف معيتيق بمتابعة تنفيذ إجراءات تقديم الإعانات للنازحين

ترأس صباح اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاجتماع العادي السابع للعام الجاري لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني .

واستهل المجلس اجتماعه بإعتماد محضر الاجتماع السادس، واستعرض جدول متابعة تنفيد قراراته وتوصياته، قبل أن يقدم حوصلة بأخر التطورات والمستجدات علي مختلف الأصعدة.

وشرع المجلس في مناقشة الموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وفي هذا الاطار ناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية، وقرر إحالة المشروع لإدارة الشؤون القانونية والشكاوى لدراسة اللائحة وذلك بالتنسيق مع إدارة القانون بوزارة العدل، كما قرر إحالة مشروع قرار بشأن اعتماد تشكيل لجنة للسلامة علي الطرق البرية للإدارة القانونية.

وتدارس الاجتماع أوضاع النازحين حيت تم تكليف النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق بمتابعة تنفيذ إجراءات تقديم الإعانات المادية والعينية للنازحين.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة الإدارية، وقرر تكليف مستشارين مختصين للتواصل مع وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بالخصوص.

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