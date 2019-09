قرر وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، نقل بعض اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة إلى الوحدات الإدارية المحلية بالبلديات.

وورد في نص القرار رقم (152) لسنة 2019 ميلادية أنه من الاختصاصات المنقولة التفتيش وحماية المستهلك والتفتيش على الموازين والمكاييل بالإضافة إلى تحديد أسعار السلع والبضائع وتنظيم عمليات التفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع في المناطق.

وجاء بالقرار، منح التراخيص التجارية وإدارة الموارد المالية للوحدات الإدارية المحلية بالبلديات بالإضافة إلى تنظيم الاستثمار في كل بلدية مع إمكانية تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال والمشروعات الصغرى والمشاريع متناهية الصغر.

The post محلي الوفاق تنقل اختصاصات اقتصادية إلى الوحدات الإدارية بالبلديات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية