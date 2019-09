 معيتيق يبحث مع نائب ممثل الأمم المتحدة أوضاع النازحين جراء الاشتباكات بطرابلس

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اليوم الأربعاء، نائب ممثل الأمم المتحدة لدى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، الذي تمنى له التوفيق في المهمة الموكلة له.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، أن الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، استعرض مستجدات الخطط الحالية للاستجابة الإنسانية من المتضررين والنازحين جراء الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، لاسيما المهاجرين غير شرعيين والعمل على توفير احتياجاتهم بتعزيز خطة الأمم المتحدة المعدة لمواجهة التحديات التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار.

